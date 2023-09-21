Mardin’de silahlı çatışma: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçerken seken kurşunun hedefi olan bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Nusaybin Demiryolu mevkiinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Yoldan geçen bir vatandaş seken kurşun sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.