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Mardin’de silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.01.2024 17:34
  • Giriş: 06.01.2024 17:34
  • Güncelleme: 06.01.2024 17:35
Kaynak: İHA
Mardin’de silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kabala Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan A.A., A.A., M.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. 

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

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