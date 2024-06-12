Mardin’de silahlı kavgaya karışan 4 şahıs tutuklandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

8 Haziran’da, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Uğur Ay hayatını kaybederken R.A.A. yaralandı. Olaya karışan 6 kişi, polisin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A.A., B.A., M.D. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.