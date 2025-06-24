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Mardin’de silahlı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.06.2025 14:38
  • Giriş: 24.06.2025 14:38
  • Güncelleme: 24.06.2025 14:38
Kaynak: İHA
Mardin’de silahlı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi Sakarya Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan sözlü tartışma, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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