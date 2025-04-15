Mardin’de sis; yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı

Mardin'in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 10 metrenin altına düşürdü. Sis nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Artuklu ilçesinde, akşam saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşerken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını açarak ve hızlarını düşürerek trafikte ilerledi. Bazı sürücülerin kavşaklarda yayaların kendilerini fark etmeleri için zaman zaman korna çaldığı, bazı yayaların ise araçların çarpmasından son anda kurtuldukları görüldü. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olası kazalara karşı önlemler aldı. Ekipler, sürücülere sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.