Mardin’de sokakta mayın bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir ay arayla aynı noktaya mayın bulundu.

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Suriye sınırına yakın bölgede yurttaşlar tarafından mayın bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince güvenlik önlemleri alındıktan sonra mayın, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Şiddetli patlama dolayısıyla yolda çukur oluştu.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.