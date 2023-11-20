Mardin’de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Akres Kavşağı’nda 34 CCJ 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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