Mardin’de tarlaya devrilen TIR’ın şoförü yaralandı
Kaynak: DHA
MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın, tarlaya devrilmesi sonucu şoförü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ekinciler Mahallesi’nde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen TIR'ın şoförü yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)