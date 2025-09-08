Mardin’de tekmeli yumruklu kavga: 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.