Mardin’de tır, hafif ticari araca arkadan çarptı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi İpekyolu’nda tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin karayolunun otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü aynı istikamette doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.