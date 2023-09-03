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Mardin’de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 16:23
  • Giriş: 03.09.2023 16:23
  • Güncelleme: 03.09.2023 16:23
Kaynak: İHA
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Mardin’de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Çalışlı Mahallesi’nden geçen İpekyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Irmak (27) yönetimindeki tır ile plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Saliha Sağlam (50), hayatını kaybetti, B. S. (19), F. S. (11), H. S. (29), M. S. (21), N. S. (19), O. S. (15), S. S. (19) ve Ş. S. (34) yaralandı. 

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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