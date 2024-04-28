Mardin’de tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, önce kamyonete ardından trafik işaretleri direğine çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.