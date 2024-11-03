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Mardin’de TIR ile minibüse çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 10:06
  • Giriş: 03.11.2024 10:06
  • Güncelleme: 03.11.2024 10:06
Kaynak: İHA
Mardin’de TIR ile minibüse çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TIR'ın arkadan minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde otogar kavşağında plakası belirlenemeyen TIR , aynı istikamete seyir halinde olan plakası belirlenemeyen minibüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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