Mardin’de TIR ile minibüse çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TIR'ın arkadan minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde otogar kavşağında plakası belirlenemeyen TIR , aynı istikamete seyir halinde olan plakası belirlenemeyen minibüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.