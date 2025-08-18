Mardin’de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 18.08.2025 14:06
Kaynak: İHA
Mardin’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyol mevkisinde 21 AFG 349 plakalı tır ile 34 LGL 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

