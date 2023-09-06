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Mardin’de TIR'ın çarptığı hurdacı ağır yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TIR'ın çarptığı hurdacı ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 10:41
  • Giriş: 06.09.2023 10:41
  • Güncelleme: 06.09.2023 10:42
Kaynak: İHA
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Mardin’de TIR'ın çarptığı hurdacı ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi İpekyolu Otogar Kavşağı’nda sabah saatlerinde seyir halindeki TIR, hurdacılık yapan vatandaşa çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıs, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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