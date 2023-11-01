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Mardin’de tırdan düşen kireç taşları trafiği olumsuz etkiledi

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 16:08
  • Giriş: 01.11.2023 16:08
  • Güncelleme: 01.11.2023 16:08
Kaynak: İHA
Mardin’de tırdan düşen kireç taşları trafiği olumsuz etkiledi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki tırdan kireç taşlarının düşmesi trafiği olumsuz etkiledi.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Sanayi Kavşağı’nda seyir halindeki tırdan kireç taşları yola düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Taşların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. 
Olayda yaralanan ve zarar gören olmazken, sürücü hakkında işlem yapıldı.

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