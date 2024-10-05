Mardin’de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi’nde 47 DT 268 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Nebahat Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur’un cenazesi, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.