Mardin’de trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam 22:00 saatlerinde Nusaybin Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.
Alınan bilgilere göre bir otomobil karşıdan gelen motosiklete çarptı.
Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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