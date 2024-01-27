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Mardin’de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile transit kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 27.01.2024 12:11
  • Giriş: 27.01.2024 12:11
  • Güncelleme: 27.01.2024 12:11
Kaynak: İHA
Mardin’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde çarşı merkezinde meydana geldi. Otomobil ile transit kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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