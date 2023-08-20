Mardin’de trafik kazası: 1’i ağır 10 yaralı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 10 kişi yaralandı.



Kaza, saat 18.30 Nusaybin-Kızıltepe karayolu Üçyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu ile araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 yaşındaki kız çocuğu araçta sıkışması üzerine itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. 10 yaralı, Kızıltepe ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.