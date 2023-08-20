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Mardin’de trafik kazası: 1’i ağır 10 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 20:34
  • Giriş: 20.08.2023 20:34
  • Güncelleme: 20.08.2023 20:34
Kaynak: İHA
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Mardin’de trafik kazası: 1’i ağır 10 yaralı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 Nusaybin-Kızıltepe karayolu Üçyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu ile araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 yaşındaki kız çocuğu araçta sıkışması üzerine itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. 10 yaralı, Kızıltepe ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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