Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’de tarlaya yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Evciler Mahallesi’nde 21 EF 109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.