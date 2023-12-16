Mardin’de trafik kazası: 4 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe - Viranşehir yolunda meydana geldi. 34 FAL 647 plakalı otomobil ile 27 AKP 721 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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