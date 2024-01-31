Mardin’de uyuşturucu operasyonu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma esnasında durdurdukları bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde buldu.

Şüphelinin evinde yapılan aramada da 37,37 gram esrar, 31,62 gram eroin, 5,06 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs adlı mercilere sevk edildi.