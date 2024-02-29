Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Kızıltepe’de bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddenin satıldığı belirlenen ikamette arama yapıldı. Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2’si adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.