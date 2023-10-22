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Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 10:36
  • Giriş: 22.10.2023 10:36
  • Güncelleme: 22.10.2023 10:36
Kaynak: İHA
Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Mardin’in Midyat ilçesinde 3 aylık takibin ardından üzerinde uyuşturucu maddeler yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 3 şüpheliye yönelik 3 aylık takip yapıldı.

3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 537 adet uyuşturucu hap ve 534 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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