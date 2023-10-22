Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Kaynak: İHA
Mardin’in Midyat ilçesinde 3 aylık takibin ardından üzerinde uyuşturucu maddeler yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 3 şüpheliye yönelik 3 aylık takip yapıldı.
3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 537 adet uyuşturucu hap ve 534 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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