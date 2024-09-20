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Mardin’de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.09.2024 23:34
  • Giriş: 20.09.2024 23:34
  • Güncelleme: 20.09.2024 23:34
Kaynak: İHA
Mardin’de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı çocuk yaralandı

Mardin’de yolun karşısına geçerken bir tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe-Nusaybin yolunda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmek isteyen Serhat A’ya (15) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serhat A. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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