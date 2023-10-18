Mardin’de zeytinyağı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde zeytinyağı yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İpekyolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 AEB 347 plakalı zeytinyağı yüklü tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.