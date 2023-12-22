Mardin’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 otomobil ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 16:00 sıralarında Akres Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 FDK 852, 34 FLV 997, 01 FM 268 plakalı otomobil ve 47 AN 633 plakalı tır çarpıştı.

Yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralanan 3 kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.