Mardin’deki Keldani Kilisesi’ne nefret saldırısına suç duyurusu

Mardin’deki Mor Hurmüz Keldani Kilisesi’ne giren saldırgan, Arapça hakaretler ederek, dini objelere zarar verdiği anları kameraya aldı. Keldani Vakfı, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayın faili hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Mardin merkezde bulunan ve bölgedeki tek Keldani kilisesi olan Mor Hurmüz Keldani Kilisesi’ne nefret saldırısında bulunuldu. 430 yılında inşa edilen kiliseye giren kimliği belirlenemeyen saldırgan, Arapça hakaretler ederek, dini objelere saldırdı. Saldırgan kilisedeki haça tükürüp, Meryem Ana heykelini kırmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından Keldani Vakfı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Vakıf, bu tür olayların son bulunmasını istediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kilisemiz gün boyu ziyarete açık. İnsanlar gelip geziyor. Güvenlik görevlileri dışarıda duruyor, bu yüzden saldırıyı fark edemediler. Ne zaman gerçekleştiğini bilmiyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. Failin bir an önce bulunmasını ve bu tür olayların son bulmasını istiyoruz.”