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Mardin’in tarihi mirası villalarla talan ediliyor

Güncel
  • 24.07.2025 05:00
  • Giriş: 24.07.2025 05:00
  • Güncelleme: 24.07.2025 05:00
Mardin’in tarihi mirası villalarla talan ediliyor
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Mardin’in tarihi ve kültürel miraslarının başında gelen Zinnar Bağları, sermayenin "ekoturizm" adı altında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle talan ediliyor. MA’da yer alan habere göre, Artuklu ilçesinin sayılı yeşil alanlarından biri olan Zinnar Bağları’nda kaçak ve ruhsatsız yapılar inşa etmeye başlandı.

Bölge “villa-site” tarzı yapıların merkezi haline dönüştürüldü. Yine birçok yerde “bungalov evler” adı altında mini oteller kuruldu. Yaşam savunucuları, talan projelerine tepki göstererek “Buraya sahip çıkmak politik bir sorumluluk" dedi.

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