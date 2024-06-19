Marge Simpson'ı seslendiren sanatçı Nancy MacKenzie hayatını kaybetti

'The Simpsons'ın Güney Amerika versiyonu için Marge Simpson karakerini seslendiren sanatçı Nancy MacKenzie 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bir ekran klasiği olan 'The Simpsons'ın dublajında Marge Simpson karakerini seslendiren aktrisin ölüm haberini The Simpsons'ın Güney Amerika ülkelerinde yayınlanan versiyonu için Lisa ve Bart karakterlerini seslendiren Patricia Acevedo ve Claudia Motta sosyal medya üzerinden duyurdu.

YÜZLERCE KARAKTERİ SESLENDİRDİ

Perulu-Meksikalı seslendirme sanatçısı Matrix'teki Trinity de dahil olmak üzere film ve TV dizilerinde yüzlerce karakteri seslendirdiği uzun bir kariyere sahipti.

Acevedo instagram paylaşımında "Derin bir üzüntüyle, Simpson çocukları (Lisa ve Bart) sevgili annemiz Marge Simpson'ın (Nancy MacKenzie) ölümünü duyurur. Huzur içinde yat, seni asla unutmayacağız" diye yazdı.

Nancy MacKenzie çizgi dizinin ilk 15 sezonunda Marge Simpson'ın Latin Amerika için İspanyolca seslendirmesini yapmıştı.

Efsane yapımda ailenin babası Homer'a sesini veren aktör Humberto Vélez de MacKenzie'ye saygılarını sundu:

"Birlikte uzun saatler geçirdik, çalıştık ve seyahat ettik. Bir ömür boyu. Vefatın beni çok üzdü ama yaşama, özgür olmaya ve hayatı dolu dolu yaşamaya olan sevgini kutluyorum"

NANCY MACKENZİE HAKKINDA

MacKenzie Peru'da doğdu ancak 20'li yaşlarında Meksika'ya taşındı ve burada sahne ve TV oyuncusu oldu. Elli yıldan fazla süren kariyeri boyunca birçok Meksika pembe dizisinde rol aldı. Ayrıca aralarında Bette Midler, Diane Keaton, Sigourney Weaver ve Judi Dench'in de bulunduğu birçok ünlü oyuncuyu seslendirdi. Ancak en çok çizgi film karakterlerine yaptığı İspanyolca seslendirmelerle ünlendi.