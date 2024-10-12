Marina, liman ve çekeklerde yangın denetimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önleme ve denetim birimi ile zabıta ekipleri, Marmaris ilçesinde bulunan marina, liman ve çekek yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın riskini minimize etmek amacıyla il genelinde teknelerin bulunduğu marina, liman ve çekek alanlarda yangın dolapları, yangın pompaları, pedestal ve yangın söndürme tüplerini detaylı bir şekilde inceliyor.

Denetimler özellikle yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan marina, liman ve çekek yerlerinde hem teknelerin hem de çevrenin güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştiriliyor.