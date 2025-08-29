Marinada yangın çıktı, 5 tekne kullanılamaz hale geldi

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı Sahili’ndeki marinada bir teknenin alev almasıyla etrafında bulunan 5 tekne de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan bir teknenin elektrik aksamından çıkan yangın diğer teknelere de sıçradı. Yanan teknenin iplerinin kopmasıyla yan teknelere sıçradı. Toplam beş teknenin etkilendiği yangında beş tekne kullanılamaz hale geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında can kaybının olmaması sevindirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.