Mario Lemina, Galatasaray için İstanbul’da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Mario Lemina, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Bu kulübü çok seviyorum. Gelmek için çok heyecanlıydım. Umarım başarılı olacağız." diye konuştu.