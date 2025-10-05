Mario Levi Öykü Yarışması bu yıl ilk kez düzenlenecek

Everest Yayınları geçen yıl yitirdiğimiz yazar Mario Levi’nin anısını yaşatmak için, ailesiyle birlikte bu yıl ilk kez Mario Levi Öykü Yarışması düzenliyor.

Levi'nin edebiyatta bıraktığı izleri hatırlamak ve yeni kalemleri desteklemek için düzenlenen yarışmanın jürisi Ali Budak, Ece Erdoğuş Levi, Elif Tanrıyar, Şebnem İşigüzel ve Yekta Kopan'dan oluşuyor.

Yarışmanın ön elemesi ise Cemil Kavukçu sorumluluğunda yapılacak. Yeni öykücülerle tanışmak için düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi ise 28 Kasım.

Yarışmayı kazanan kişi ve eser 22 Mayıs 2026’da açıklanacak.

Yarışmaya katılmak için mariolevioykuyarismasi@everestyayinlari.com adresine yazabilirsiniz.