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Mark Ruffalo: Filistinlilere 'çölde ya da evinizde ölün' deniliyor

Dünyaca ünlü aktör Mark Ruffalo, İsrail'in Refah'a başlattığı kara saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistinlilere korkunç bir seçim sunduğunu kaydetti. Ruffalo, "Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'" ifadesini kullandı.

Dünya
  • 08.05.2024 11:07
  • Giriş: 08.05.2024 11:07
  • Güncelleme: 08.05.2024 11:12
Kaynak: Haber Merkezi
Mark Ruffalo: Filistinlilere 'çölde ya da evinizde ölün' deniliyor
Fotoğraf: AA

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'" ifadesini kullandı.

Ruffalo, X sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları "toplama kamplarına" gönderildiğini kaydetti.

Ruffalo, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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