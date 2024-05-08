Mark Ruffalo: Filistinlilere 'çölde ya da evinizde ölün' deniliyor

Dünyaca ünlü aktör Mark Ruffalo, İsrail'in Refah'a başlattığı kara saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistinlilere korkunç bir seçim sunduğunu kaydetti. Ruffalo, "Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'" ifadesini kullandı.

Dünya 08.05.2024 11:07 Giriş: 08.05.2024 11:07

Güncelleme: 08.05.2024 11:12 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA