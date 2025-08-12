Market emekçisinin sağlığı tehdit altında

Haber Merkezi

Son günlerde kötü çalışma koşulları ile gündeme gelen market çalışanlarının şartlarını değerlendiren Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, “Bu tür çalışma koşullarının sonucu olarak, sırt, bel ve eklem ağrıları, kas ve iskelet sistemi gibi meslek hastalıklarını da iş ve meslek hastalıkları polikliniklerimizde giderek artan sayıda ve genç çalışanlarda görmekteyiz” dedi.

Meslek hastalıklarının ve tehlikeli çalışma şartları konusunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Kılınç, kas ve iskelet sistemi hastalıkları gibi meslek hastalıklarının son yıllarda sık gözlenmeye başlandığını belirtti.

Kılınç, “Zincir marketlerdeki yoğun iş temposu, düşük ücretler ve uzun çalışma saatleri, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını tehdit etmektedir. Çalışanlar, uygun dinlenme süresi ve uygun ergonomik koşullarda çalıştırılmadığı takdirde, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına daha yatkın hale gelmektedirler. Ayrıca bu tür çalışma koşullarının sonucu olarak, sırt, bel ve eklem ağrıları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları gibi meslek hastalıklarını da iş ve meslek hastalıkları polikliniklerimizde giderek artan sayıda ve genç çalışanlarda görmekteyiz. Uygunsuz ağır kaldırma, aşırı düzeyde yüklenmiş paletler, transpalet kullanımının uygun olmayan kullanımları, baş üstü çalışma, uzun çalışma süreleri, uzun süre ayakta çalışma, yeterli dinlenme molalarının verilmemesi, yetersiz çalışan sayısı gibi pek çok durum riski arttırmaktadır. Çalışanlar, iş yerinde gerekli denetiml ve önlemler olmadan çalıştırılmakta” dedi.

Kılınç, dernek olarak taleplerini şöyle sıraladı:

• Zincir marketlerde çalışan işçilerin, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına kavuşması için iş güvenliği önlemleri artırılmalıdır.

• Uzun çalışma saatleri ve dinlenme süreleri yeniden düzenlenmeli, işçilere yeterli ara dinlenme fırsatları sunulmalıdır.

• İşçilerin meslek hastalıklarından korunabilmesi için gerekli sağlık taramaları ve eğitim programları düzenlenmelidir.

• Zincir marketlerde İSİG daha doğru ve etkili şekilde yürütülmelidir.