Marketin raflarından son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri çıktı

Gebze’de bir markete denetim yapan zabıta ekipleri, son kullanma tarih geçmiş onlarca süt ürünü tespit etti. Aralarında son kullanma tarihinden yaklaşık 2,5 ay geçmiş olan süt ürünlerinin de bulunduğu bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir markette yaptığı denetimde, birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti.

Ürünlerin arasında, son kullanma tarihinden yaklaşık 2,5 ay geçmiş olan süt ürünlerinin bulunduğu da belirlendi. Ürünleri raflardan toplayan ekipler, söz konusu markete yönelik tutanak hazırladı. Toplanan ürünler imha edildi.