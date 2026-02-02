Marketler ateş pahası: Gıda enflasyonu son iki yılın zirvesinde

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ocak 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı.

Buna göre, 1–25 Ocak 2026 döneminde derlenen verilerle aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 olarak hesaplandı. Ocak ayı verileri, gıda fiyatlarında son iki yılın en sert aylık artışına işaret etti.

Ocak 2026 itibarıyla diğer kurumların açıkladığı aylık gıda enflasyonu oranları, TEGE’nin altında kaldı. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 3,58, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ise yüzde 4,27 olarak ölçüldü.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER ARTTI?

Ocak ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler portakal, havuç ve kuru soğan olurken; kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürün gruplarında ise dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri fiyat artışlarıyla öne çıkarken; mayonez, lokum ve hazır kahvede fiyat düşüşleri gözlendi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 döneminde yıllık gıda enflasyonu, TEGE’ye göre yüzde 30,5 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonuna göre yüzde 41,1, İTO İTÜFE’ye göre ise yüzde 36,8 seviyesinde gerçekleşti.