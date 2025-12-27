Marketler Pazar Günleri Kapanacak mı? Pazar Günleri Zincir Marketler Çalışıyor mu?

Pazar günleri marketlerin açık olup olmayacağına ilişkin tartışmalar son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi. Esnaf, perakende sektörü temsilcileri ve federasyonların peş peşe yaptığı açıklamalar, “Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?” sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Henüz resmi bir karar alınmamış olsa da, sektör içindeki görüş ayrılıkları dikkat çekiyor.

PAZAR GÜNLERİ MARKETLER KAPANACAK MI?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlıklı çalıştayda, esnaf, sanatkârlar ve bazı perakende sektörü temsilcilerinin pazar günü zincir marketlerin kapalı olması yönünde mutabakata vardığı duyuruldu. Bu açıklama sonrası gözler Ticaret Bakanlığı’na çevrildi.

Ancak söz konusu mutabakat, sektörün tamamını kapsayan bir karar niteliği taşımıyor. Nihai düzenlemenin hayata geçebilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından resmi bir adım atılması gerekiyor.

ÇALIŞTAYDA HANGİ GÖRÜŞLER ÖNE ÇIKTI?

TPF’nin Görüşü

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Avrupa ülkelerinin çoğunda pazar günleri market zincirlerinin kapalı olduğuna dikkat çekti. Düzgün, pazar tatilinin güçlü aile yapısı ve nitelikli istihdam için önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma ve sürdürülebilir istihdamı inşa etme meselesidir. Artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini bekliyoruz.”

ATO ve TESK’ten Destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, zincir marketlerde pazar mesailerinin çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenmesini zorlaştırdığını belirtti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını ve toplumsal huzuru artıracağını ifade etti.

SEKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ: İTİRAZLAR GELDİ

Pazar günü marketlerin kapatılması önerisi, perakende sektöründe görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), bu yönde bir görüş birliklerinin olmadığını açıkladı.

Benzer bir itiraz, yönetim kurulunda Migros, BİM, CarrefourSA ve A101 yöneticilerinin yer aldığı Gıda Perakendecileri Derneği’nden (GDP) geldi.

Gıda Perakendecileri Derneği Ne Diyor?

GDP, haftada bir gün kapanmanın mağaza istihdamında yaklaşık %14 oranında azalmaya yol açacağını savundu. Açıklamada, perakende sektörünün haftanın 7 günü çalışacak şekilde planlandığı, olası bir kısıtlamanın tedarik zinciri ve kayıtlı ekonomi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağı belirtildi.

İstihdam kayıpları artabilir

Tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanabilir

Tüketici mağduriyeti oluşabilir

Enflasyon üzerinde olumsuz etki görülebilir

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? SON DURUM

Mevcut durumda marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Sektör temsilcileri arasında görüş ayrılıkları sürerken, nihai kararın Ticaret Bakanlığı tarafından verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla şu an için zincir marketler pazar günleri faaliyetlerine devam ediyor.

Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?

Hayır. Şu an için pazar günleri marketlerin kapalı olmasına ilişkin resmi bir karar alınmadı.

Zincir marketler pazar günü çalışıyor mu?

Evet. Mevcut uygulamada zincir marketler pazar günleri açık ve hizmet vermeye devam ediyor.

Kararı kim verecek?

Pazar günü marketlerin kapanıp kapanmayacağına ilişkin nihai karar Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek.

Tüm sektör bu konuda hemfikir mi?

Hayır. TPF düzenlemeden yana görüş bildirirken, TAMPF ve Gıda Perakendecileri Derneği bu öneriye itiraz ediyor.

Marketlerin pazar günleri kapanması konusu, hem çalışan hakları hem de ekonomik dengeler açısından çok boyutlu bir tartışma alanı oluşturuyor. Şu aşamada netleşmiş bir karar bulunmuyor ve zincir marketler pazar günleri açık kalmaya devam ediyor. Nihai düzenleme için gözler Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.