Marketlere yönelik denetimde 7 bin 233 üründe aykırılık tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, son 4 günde 30 büyükşehirde 5 bin 265 market denetlendiğini ve 7 bin 233 üründe aykırılık tespit edildiğini duyurdu.

Ekonomi
  • 28.12.2025 23:38
  • Giriş: 28.12.2025 23:38
  • Güncelleme: 28.12.2025 23:42
Kaynak: DHA
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Ticaret Bakanlığı ekipleri, son 4 günde 30 büyükşehirde, 5 bin 265 marketi denetledi.

Denetimde 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketi incelendi.

Denetimler 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edildi.

Söz konusu ürünlerle ilgili idari işlem süreci başlatıldı ve Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

