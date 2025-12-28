Marketlere yönelik denetimde 7 bin 233 üründe aykırılık tespit edildi
Ticaret Bakanlığı, son 4 günde 30 büyükşehirde 5 bin 265 market denetlendiğini ve 7 bin 233 üründe aykırılık tespit edildiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı ekipleri, son 4 günde 30 büyükşehirde, 5 bin 265 marketi denetledi.
Denetimde 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketi incelendi.
Denetimler 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edildi.
Söz konusu ürünlerle ilgili idari işlem süreci başlatıldı ve Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.