Marketlere yönelik denetimde 7 bin 233 üründe aykırılık tespit edildi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, son 4 günde 30 büyükşehirde, 5 bin 265 marketi denetledi.

Denetimde 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketi incelendi.

Denetimler 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edildi.

Söz konusu ürünlerle ilgili idari işlem süreci başlatıldı ve Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.