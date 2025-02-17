Marketlerin ardından sıra restoranlarda: Fiyatlar internet sitesinde toplanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarının tek bir platformda toplanmasının ardından, restoran fiyatları için de benzer bir uygulamanın planlandığını duyurdu.

Kacır, CNNTürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince ancak kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.

Market fiyatlarını tek bir sitede toplayan uygulama geçtiğimiz hafta kullanıma açılmıştı.

Restoran fiyatları için de benzer bir sistemin hayata geçirilmesi durumunda, tüketiciler restoranlara gitmeden önce fiyatları dijital ortamda karşılaştırabilecek.

Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve hangi restoranların kapsama alınacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak bu adımın, restoran fiyatları konusunda şeffaflık sağlayacağı belirtiliyor.