Marketlerin poşet fiyatı talebi Bakanlık gündeminde: Fiyat ne kadar olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altındaki Ambalaj Komisyonu’nda, “Sıfır Atık” uygulaması kapsamında ücretli poşette 2026 tarifesi masaya yatırıldı. Toplantıda zincir market temsilcilerinin poşet fiyatının 50 kuruştan 2,5 liraya çıkarılması talebi öne çıktı.

Halktv.com.tr'nin haberine göre, toplantıda yapılan maliyet analizinde, standart plastik poşetin marketlere maliyetinin boyut ve gramaja göre 50-75 kuruş aralığında değiştiği, bu nedenle poşetin bazı durumlarda maliyetine ya da maliyetinin altında satıldığı ifade edildi.

YÜZDE 400 ZAM TALEBİ

Toplantı sonrasında market temsilcilerinin, artan maliyetler ve operasyonel giderleri gerekçe göstererek Bakanlığa resmi yazı ile 2,5 liralık tarife talebini ilettiği aktarıldı. Bu artış, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 400’lük zam anlamına geliyor.

Buna karşın Bakanlık kaynakları, enflasyonla mücadele ve alım gücü gerekçesiyle 2,5 liralık ücretin “makul olmadığını” dile getirdi. Kulislerde ise mevcut 50 kuruşluk fiyatın yeniden değerleme oranı düzeyinde artırılmasına dönük daha sınırlı bir zam seçeneğinin değerlendirildiği konuşuluyor.

Bakanlık, marketlerin talebi ve ekonomik göstergeleri dikkate alan bir “etki analizi” çalışması yapacak. Nihai önerinin Bakan Murat Kurum’a sunulacağı, 2026 poşet ücretine ilişkin son kararın bu süreç sonunda verileceği belirtildi.