Markette her 100 TL’nin 83’ü gıda için harcandı

Haber Merkezi

Ipsos tarafından yapılan Ocak-Haziran 2024 ve Ocak-Haziran 2025 hanehalkı tüketim araştırması sonuçlarına göre, hane halklarının yaptığı alışveriş harcaması yüzde 17 artarken alışveriş sepetleri küçüldü. Alışveriş sepetlerinin yüzde 83'ünü gıda ve içecekler oluşturdu.

Ipsos tarafından 14 bin kişi üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, tüketiciler söz konusu dönemde büyük harcamalardan kaçınıp daha çok ihtiyaç anı alışverişlerine yönelmeye başladı.

2025 yılı ilk altı aylık hane içi harcamalara bakıldığında, alışveriş sepetlerinin büyük yüzde 83'ünün gıda ve içecekten oluştuğu ortaya çıktı. Ocak-Haziran 2025 kümüle dönemine bakıldığında, hızlı tüketim ürünleri harcamalarının yarısından fazlası markalı ürünlere ayrıldı. Bu oran, geçen yıla kıyasla yüzde 4'lük önemli bir artışla yüzde 56'ya ulaştı.

Ipsos raporuna göre haneler bu altı aylık dönemde 124 kez alışverişe çıktı. Her alışverişte ortalama 266 TL harcayan haneler, geçen yıla kıyasla alışveriş başına yüzde 17 daha fazla ödeme yaptı.