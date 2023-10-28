Markette kasiyer kadını döven saldırgan yakalandı

Sancaktepe'de bir zincir markette çalışan Nurgül Koç'u darbeden saldırganın tespit edilmesi için başlatılan çalışmalarda, polis ekipleri şüphelinin H.H.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan H.H.B., 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe'de bir zincir markette çalışan Nurgül Koç, daha önce kasa sırası yüzünden tartıştığı kişi tarafından darbedildi.

Olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp yaşadıklarını anlatan Koç'un paylaşımının ardından polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler şüphelinin H.H.B. olduğunu belirledi.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.