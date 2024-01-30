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Markette yangın paniği

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir markette çıkan yangın anında iş yerindeki çakmakların patlaması paniğe neden oldu.

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 23:10
  • Giriş: 30.01.2024 23:10
  • Güncelleme: 30.01.2024 23:10
Kaynak: İHA
Markette yangın paniği


Yangın, Reyhanlı ilçesi Şükrü Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan bir markette çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası çakmaklar ve çakmak gazları patlamaya başladı. Patlamalarla birlikte iş yerinden yoğun duman çıkması vatandaşları tedirgin etti. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

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