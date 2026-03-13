Market’te zarar yüzde 61 fırladı

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 2025 yılına yönelik mali denetimi tamamlandı. Bağımsız denetim şirketinin yaptığı denetimlerle hazırlanan mali rapor, ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen şirketin rekor zarara imza attığını gözler önüne serdi. Mali raporda şirketin özkaynaklarının eridiği de görüldü.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2025'te gerçekleştirdiği satışlardan 66 milyar 370 milyon 677 bin TL hasılat elde etti. Marketin satışlarının maliyeti ise 55 milyar 211 milyon 178 bin TL oldu.

Şirketin net dönem zararına yönelik veri ise gelir gider dengesizliğini gün yüzüne çıkardı. Buna göre, 66,3 milyar TL’lik hasılata karşın Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2025 yılında 4 milyar 744 milyon 189 bin TL’lik net dönem zararına imza attı. Şirketin 2025 yılı net dönem zararı, 2024 yılındaki 2 milyar 950 milyon 556 bin TL’lik net dönem zararına göre yüzde 61 arttı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in finansal faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışları da dikkati çekti. Şirketin verilerine göre, Tarım Kredi Market 2025 yılında 3 milyar 620 milyon 541 bin TL’lik faiz ödemesi gerçekleştirildi. Şirketin kısa vadeli banka kredisi borcunun 4 milyar 819 milyon 905 bin TL, uzun vadeli banka kredisi borcunun ise 1 milyar 324 milyon 616 bin TL olduğu belirtildi. Tarım Kredi Marketlerin özkaynaklarında yaşanan çarpıcı erime de denetim raporuna yansıdı. Şirketin 2024 yılında 4 milyar 487 milyon 246 bin TL olan özkaynak toplamı, 2025 yılında yaşanan erime ile 3 milyar 686 milyon 132 bin TL’ye kadar düştü.

Şirketin, 4,7 milyar TL’lik zarara karşın üst düzey yöneticilerine milyonlarca liralık maddi menfaat sağladığı belirlendi. 2024 yılında 18 milyon 407 bin TL olan Tarım Kredi Market yöneticilerine sağlanan maddi menfaatlerin toplamı, 2025 yılında 28 milyon 876 bin TL’ye yükseldi. Yöneticilere sağlanan maddi menfaatlerin huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kar payını kapsadığı bildirildi.