Marketten ekmek almaya giden çocuk tabanca ile kolundan vuruldu

Kocaeli'de silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit’in 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yakındaki bir marketten ekmek alan Ç.E. kaldırımda yürüyerek evine giderken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araçtan ateş açıldı. Ç.E., kurşunun isabet etmesi sonucu kolundan yaralanırken, şüphelinin bulunduğu otomobil olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.E. ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma gerçekleştirdi. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.