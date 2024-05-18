Marketten yaklaşık 3 milyon TL’lik gıda malzemesi çalan 2 şüpheli tutuklandı

Burdur’da yerel bir marketten 2 milyon 850 bin TL değerinde gıda malzemesi çalan ve kafe ile restoranlara satmaya çalışan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.



Burdur merkez Özgür Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir market sahibi, 17 Mayıs tarihinde iş yerine ait 2 depodan hırsızlık yapıldığına dair polis merkezine müracaatta bulunmuştu. Bunun üzerine tahkikata başlayan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 2 milyon 850 bin TL değerinde zeytin yağı, çay ve toz şeker gibi gıda malzemelerinin B.C. (32), M.E.S. (30), G.K. (29), A.K. (27) isimli şahıslar tarafından çalındığını tespit etti.

Şahısların depo olarak kullandığı bir yerde malzemeleri sakladıklarını belirleyen polis ekipleri yaptıkları operasyonla şahısları ve çalınan malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden G.K. ve M.E.S. serbest bırakılırken B.C. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.