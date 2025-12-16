Marko Paşa’dan Sınıf’a selam

Özge DOĞAR

Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 2025 yılının yazarı olarak Rıfat Ilgaz’ı seçti. 40 kuşağının önde gelen şairlerinden, mizah ustası Rıfat Ilgaz, toplumsal mücadeleye ömrünü adadı. Nilüfer Belediyesi ise bu büyük yüreği yıl boyunca şiirleri, romanları, öyküleri, tiyatro oyunları, sinemaya uyarlanan eserleriyle, 7’den 70’e her kesime hitap edecek etkinliklerle hem Bursa’nın hem de ülkenin gündemine yeniden taşıdı.

Yılın Yazarı Projesi’nin 11’inci yılında çeşitli başlıklarla düzenlenen 142 oturum ve 5 bin kişinin katılımıyla Rıfat Ilgaz’ın eserleri edebiyatseverlerle bir kez daha konuşuldu.

Edebiyatın birleştirici ve güçlendirici yönüyle son etkinlik ise “Çocukluktan Sınıf’a, Sınıf’tan Hayata Rıfat Ilgaz Sempozyumu” ile gerçekleştirildi.

Sempozyum, Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir’in sunuşuyla başladı. Özdemir konuşmasında; Rıfat Ilgaz’ın yaşamının ve eserlerinin kuşaklar ve disiplinler arasında güçlü bir köprü niteliğinde olduğunu belirterek yeni nesillerin Ilgaz’ı tanımaları gerektiğini vurguladı.

Rıfat Ilgaz’ın ailesi adına Nilgün Ilgaz, Nilüfer Belediyesi’ne ve Rıfat Ilgaz’ı sevenlere teşekkür etti.

Sempozyum kapsamında Proje Danışmanı Turgay Fişekçi, Rıfat Ilgaz’la Yeniden Buluşma’nın değerini anlattı. Fişekçi, 1940 yılında Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça adlı şiir kitaplarıyla halkın sevgisini kazanan şairin, tarihteki bir dönemi de anlattığını ifade etti. Fişekçi, Ilgaz’ın Yürüyüş, Gün, Markopaşa dergilerindeki yazılarıyla, ülkenin o yıllardaki basın ve aydınlanma alanındaki durumunu gösterdiğine dikkat çekti.

Programa rahatsızlığından dolayı katılamayan yazar Adnan Özyalçıner’ın konuşmasını okuyan editörü C. Hakkı Zariç, Rıfat Ilgaz’ın hem yazarken hem yaşarken mizahından ve toplumculuğundan vazgeçmediğine dikkat çekti. Zariç, Ilgaz’ın gazetecilik yönüne de vurgu yaparak Marko Paşa’nın mücadele serüvenini paylaştı.

Ankara Birlik Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun ise, katılımcıları Rıfat Ilgaz’ın ve dönemin aydınlarının zorluklardan geçtiği günlerle götürdü. Oyun, bu ülkede aydın olmak neden bu kadar zordu, dün de ve bugün de sorularını irdeledi.

GÜÇLÜ BİR EYLEM OLARAK EDEBİYAT

Sempozyumun ikinci gününde ise beş oturum gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığı’nı Hasan Keseroğlu’nun yaptığı; ‘Bir Çocuk Gibi Düşünmek: Rıfat Ilgaz’ın Edebiyatında Saflık ve Mizah’ konusu Nilay Yılmaz ve Özlem Akcan tarafından yorumlandı.

‘Yoklama Defterinde Görülmeyen Şair Rıfat Ilgaz’ başlıklı oturumun başkanlığını Turgay Fişekçi üstlendi. Konuşmacılar Eren Aysan ve Haydar Ergülen, Rıfat Ilgaz’ın toplumsal duruşundan ve şiirlerinden bahsetti.

‘Yaşamın Gerçekliğinden Romanın Gerçekliğine’ adlı oturumu yönlendiren Atilla Birkiye de ‘Karartma Geceler’den ve dönemin sıkıntılarından bahsetti. Burcu Alkan, ‘Kent ve Memleket Ekseninde Rıfat Ilgaz’dan bahsederken Feridun Andaç ve Zeki Coşkun toplum hafızası ve bir eylem olarak edebiyat vurgusunu güçlendirdiler.

Oturum Başkanlığını Sevengül Sönmez’in yaptığı ‘40’lı Yılların Mizahı’ başlığı ise elbette Rıfat Ilgaz’ı bir kez daha düşünmeye yol açtı.

Levent Gönenç, C. Hakkı Zariç, Sıddık Akbayır, Feridün Andaç Sınıf’ın aykırı öğretmenini, Yürüyüş ve Marko Paşa dergisini kalp kırıklıklarımızla ve biraz da yüzümüzü gülümseterek anlattılar.

Mehmet Saydur’un Rıfat Ilgaz anımsatmaları, yüreğinde hissettiği sevgi ve saygı bizlere de geçti. Diğer oturum, ‘Bir Çınar’ın Gölgesinde: Rıfat Ilgaz’ı Anımsatmak’tı. Ali Turgay Karayel, Mazlum Vesek ve Nilgün Ilgaz anılarını anlatırken tekrar yüzümüzü bugünlere döndük, kalmış mıydı bu kadar samimiyet?

Kapanış konuşmasını Feyza Hepçilingirler yaptı, neredeyse bir ömrün özetini ve yaşanmışlıktaki mücadele ruhunu tekrar gözlerimizin önüne serdi.

Dolu dolu geçen sempozyum sonrası, Rıfat Ilgaz Öykü Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nilüfer Belediyesi, büyük ustanın mücadelesini yeni kuşaklara aktarırken düne bugünden bakma fırsatı da kazandırdı bizlere. Ilgaz’a bugün baktığımızda, yalnızca geçmişte kalmış bir yazarla değil; hâlâ konuşan, soru soran, rahatsız eden bir vicdanla karşılaşırız. Onun metinleri zamanın tozunu tutmaz; çünkü anlattığı dertler eskimez.

Bugün çocukların eğitim sistemi içinde sıkışmışlığına, sınav baskısına, ezbere dayalı öğretime baktığımızda Hababam Sınıfı bir nostalji değil, güncel bir eleştiridir. Gülerek okuruz ama gülüşümüzün altında tanıdık bir hüzün vardır. Rıfat Ilgaz, mizahı bir kaçış değil, yüzleştirme aracı olarak kullanır.

Toplumsal adaletsizlik, yoksulluk, emek, dışlanmışlık… Bugünün dünyasında da çocukların, öğretmenlerin, emekçilerin hayatında yerini koruyan meselelerdir bunlar. Ilgaz, ‘küçük insan’ın hikâyesini yazarken aslında büyük bir insanlık hâlini kayda geçirir. Bu yönüyle bugünün okuruna da “Sen neredesin?” diye sorar.

Çocuklara bakışı da bugünden çok kıymetlidir. Çocuğu edilgen, masum bir varlık olarak değil; düşünen, sorgulayan, itiraz edebilen bir özne olarak görür. Bu, bugün savunduğumuz çocuk hakları ve çocuk merkezli eğitim anlayışıyla güçlü bir bağ kurar.

Kısacası Rıfat Ilgaz’a bugünden bakmak, geçmişi anmak değil; bugünü anlamaya çalışmaktır. Onu yeniden okumak, yalnızca edebiyatla değil, vicdanla da temas etmektir.